Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильму «Супергёрл» предрекают провальный старт в $ 40 млн — в три раза меньше «Супермена»

Фильму «Супергёрл» предрекают провальный старт в $ 40 млн — в три раза меньше «Супермена»
Комментарии

Издание World of Reel поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов фильма «Супергёрл» — новой картины в киновселенной DC. По данным аналитиков, лента может заработать за первые выходные в США $ 40 млн.

Если прогнозы сбудутся, то картина продемонстрирует провальный старт в три раза ниже, чем у «Супермена» Джеймса Ганна ($ 125 млн). При этом бюджет фильма составляет $ 175 млн. Ранее журналисты сообщали, что «Супергёрл» нужно собрать скромные $ 315 млн, чтобы окупиться и начать приносить прибыль компании Warner Bros. В издании также отметили, что первые критики смешанно оценили картину в соцсетях.

«Супергёрл» выйдет в мировом прокате 26 июня. Лента расскажет историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

О другом супергеройском проекте:
«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие
«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android