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Аниме Ван Пис, ремейк, 1 сезон (2027): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, тизер

Тизер ремейка аниме «Ван Пис» от авторов «Атаки титанов» — выход в феврале
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Стриминговый сервис Netflix представил тизер ремейка культового аниме «Ван Пис». Премьера первого сезона состоится в феврале 2027 года. Все семь эпизодов выйдут одновременно.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

События нового анимационного сериала по манге Эйитиро Оды начнутся с Саги Ист Блю. После этого авторы планируют экранизировать и другие арки оригинального аниме, которое уже превысило 1000 эпизодов.

За создание мультсериала отвечает студия Wit, авторы первых трёх сезонов «Атаки титанов» и «Саги о Винланде». На Netflix также выходит сериал с живыми актёрами «Ван Пис». Он адаптирует события оригинальной манги Эйитиро Оды — съёмки третьего сезона уже идут.

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