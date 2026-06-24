Тизер ремейка аниме «Ван Пис» от авторов «Атаки титанов» — выход в феврале

Стриминговый сервис Netflix представил тизер ремейка культового аниме «Ван Пис». Премьера первого сезона состоится в феврале 2027 года. Все семь эпизодов выйдут одновременно.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

События нового анимационного сериала по манге Эйитиро Оды начнутся с Саги Ист Блю. После этого авторы планируют экранизировать и другие арки оригинального аниме, которое уже превысило 1000 эпизодов.

За создание мультсериала отвечает студия Wit, авторы первых трёх сезонов «Атаки титанов» и «Саги о Винланде». На Netflix также выходит сериал с живыми актёрами «Ван Пис». Он адаптирует события оригинальной манги Эйитиро Оды — съёмки третьего сезона уже идут.