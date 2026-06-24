Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры мультсериала «Охотники за привидениями: Ночная смена» — выход в 2027 году

Первые кадры мультсериала «Охотники за привидениями: Ночная смена» — выход в 2027 году
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры мультсериала «Охотники за привидениями: Ночная смена». Шоу выйдет в 2027 году, более точную дату премьеры раскроют позже.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Авторы также раскрыли первые детали сюжета предстоящего проекта. Действие мультсериала развернётся в Нью-Йорке 1994 года, спустя пять лет после событий фильма «Охотники за привидениями 2». Главными героями выступят члены новой команды, которые решают бороться с потусторонними духами.

По вселенной «Охотников за привидениями» уже не первый раз выпускают анимационные шоу. Оригинальный мультсериал под названием «Настоящие охотники за привидениями», который основан на первой части фильма, транслировался с 1986 по 1991 год. Спустя шесть лет вышел другой проект — «Экстремальные охотники за привидениями», повествующий о другой команде, которая ловит призраков.

О другом анимационном проекте:
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android