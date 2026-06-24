Первые кадры мультсериала «Охотники за привидениями: Ночная смена» — выход в 2027 году

Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры мультсериала «Охотники за привидениями: Ночная смена». Шоу выйдет в 2027 году, более точную дату премьеры раскроют позже.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Авторы также раскрыли первые детали сюжета предстоящего проекта. Действие мультсериала развернётся в Нью-Йорке 1994 года, спустя пять лет после событий фильма «Охотники за привидениями 2». Главными героями выступят члены новой команды, которые решают бороться с потусторонними духами.

По вселенной «Охотников за привидениями» уже не первый раз выпускают анимационные шоу. Оригинальный мультсериал под названием «Настоящие охотники за привидениями», который основан на первой части фильма, транслировался с 1986 по 1991 год. Спустя шесть лет вышел другой проект — «Экстремальные охотники за привидениями», повествующий о другой команде, которая ловит призраков.