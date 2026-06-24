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Сериал Зовите Витю (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Зовите Витю» про экстрасенса-шарлатана
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Уже 1 июля состоится премьера сериала «Зовите Витю». Шоу расскажет историю молодого экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разоблачение. Только вот оказывается, что «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у неё есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их выпустят в один день в онлайн-кинотеатре «Кион». Получит ли шоу продолжение, неизвестно.

Расписание выхода сериала «Зовите Витю»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 июля
2-я серия1 июля
3-я серия1 июля
4-я серия1 июля
5-я серия1 июля
6-я серия1 июля
7-я серия1 июля
8-я серия1 июля
9-я серия1 июля
10-я серия1 июля
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