Культовые «Дальнобойщики 2» вышли в Steam — спустя 26 лет после релиза

24 июня на платформе Steam состоялся выход Hard Truck 2: King of the Road — знаменитого сиквела симулятора дальнобойщика. Игра уже доступна для покупки в цифровом сервисе.

«Дальнобойщики 2» представляет собой симулятор с элементами экономической стратегии, который выпустила российская студия SoftLab-Nsk ещё в 2000 году. Пользователям предстоит управлять дальнобойщиком, который доставляет различные грузы по большому открытому миру. Главная задача игры — создать собственную транспортную компанию, которая станет лидером на рынке перевозок.

В Steam появилась оригинальная версия «Дальнобойщиков 2», с русскими субтитрами и интерфейсом. В проект также добавили 19 достижений. Сейчас игра доступна по скидке в 40% за 144 рубля.