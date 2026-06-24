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Культовые «Дальнобойщики 2» вышли в Steam — спустя 26 лет после релиза

Культовые «Дальнобойщики 2» вышли в Steam — спустя 26 лет после релиза
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24 июня на платформе Steam состоялся выход Hard Truck 2: King of the Road — знаменитого сиквела симулятора дальнобойщика. Игра уже доступна для покупки в цифровом сервисе.

«Дальнобойщики 2» представляет собой симулятор с элементами экономической стратегии, который выпустила российская студия SoftLab-Nsk ещё в 2000 году. Пользователям предстоит управлять дальнобойщиком, который доставляет различные грузы по большому открытому миру. Главная задача игры — создать собственную транспортную компанию, которая станет лидером на рынке перевозок.

В Steam появилась оригинальная версия «Дальнобойщиков 2», с русскими субтитрами и интерфейсом. В проект также добавили 19 достижений. Сейчас игра доступна по скидке в 40% за 144 рубля.

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