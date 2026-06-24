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Мультфильм «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» и «Стального гиганта» выйдет 18 декабря

Мультфильм «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» и «Стального гиганта» выйдет 18 декабря
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Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода мультфильма «Рэй Ганн». Анимационный детектив появится в онлайн-кинотеатре 18 декабря. Авторы также представили стильные кадры предстоящей ленты.

Фото: Netflix

Сюжет картины развернётся в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

Главные роли озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Том Уэйтс («Ночь на Земле») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Брэд Бёрд — автор культовых анимационных картин «Суперсемейка» и «Стальной гигант».

О другом популярном мультфильме:
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