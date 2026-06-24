Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Ранчо Даттонов» по «Йеллоустоуну» продлили на второй сезон

Сериал «Ранчо Даттонов» по «Йеллоустоуну» продлили на второй сезон
Комментарии

Стриминговый сервис Paramount+ сообщил о продлении сериала «Ранчо Даттонов» на второй сезон. Дата выхода продолжения спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун» пока неизвестна.

Авторы заявили о продлении проекта ещё до завершения первого сезона — премьера финального эпизода состоится 3 июля. Ранее сообщалось, что «Ранчо Даттонов» собрал за неделю 12,9 млн просмотров, что стало лучшим результатом среди сериалов Paramount+.

«Ранчо Даттонов» продолжает историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

О другом популярном сериале:
Третий сезон «Дома дракона» вернулся с лучшим эпизодом в истории сериала
Третий сезон «Дома дракона» вернулся с лучшим эпизодом в истории сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android