Мультсериал «Президент Кёртис» по «Рику и Морти» стартует 26 июля — трейлер

Компания Adult Swim раскрыла дату премьеры мультсериала «Президент Кёртис» — спин-оффа культового шоу «Рик и Морти». Проект стартует 26 июля на телеканале Adult Swim, а на следующий день первый эпизод выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Авторы также представили большой трейлер сериала.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми бы не стали связываться даже Рик и Морти.

Автором «Президента Кёртиса» выступает Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти». Тем временем девятый сезон основного шоу уже стартовал: он продлится до конца июля.