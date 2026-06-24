«Яркие актёры в слабом фильме»: критики смешанно оценили «Супергёрл» с Милли Олкок

26 июня состоится премьера фильма «Супергёрл» — новой картины в киновселенной DC с Милли Олкок («Дом дракона») и Джейсоном Момоа («Аквамен») в главных ролях. Первые критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 59% свежести.

Большинство обозревателей хвалят авторов фильма за то, что они смогли продемонстрировать интересную, но неоднозначную главную героиню. Отдельно отмечают актёрскую работу Олкок, которая сделала персонажа ярким и запоминающимся. При этом «Супергёрл» ругают за слишком слабый сюжет и скучного главного злодея. Многие критики пишут, что картина получилась слишком блеклой по сравнению с тем же «Суперменом» Джеймса Ганна.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Супергёрл»:

Визуальный стиль фильма свидетельствует об успехе «Супергёрл» в поиске баланса между жизнеутверждающей историей о супергероях, рассчитанной на детскую аудиторию, и более мрачным, суровым повествованием. При этом авторы осознают, что эти грани жизни зачастую переплетаются, а не представляют собой противоположные подходы к работе с франшизой.

Милли Олкок поручили сыграть персонажа, который некоторым может показаться «неприятным». Вместо этого она находит очень человечную сторону и невероятную харизму, необходимые для того, чтобы за героиню хотелось болеть.

Когда фильм «Супергёрл» идёт на большой риск, он, как правило, оправдывается. Однако таких моментов не так уж много.

Я приступал к просмотру, будучи готовым полюбить главную героиню и её историю. И хотя вступительная нарезка кадров с вечеринкой получилась отличной, к финалу Кара словно растворилась в унылом, серо-коричневом фоне. После «Супергёрл» я не ощутил того прилива бодрости, какой был после «Супермена». У меня не возникло чувства, что я достаточно хорошо понял этого персонажа. Я даже не был уверен, понимает ли она сама себя.

В конце концов, невольно задаёшься вопросом, почему эмоции этих персонажей не производят такого сильного впечатления.

«Супергёрл» расскажет историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.