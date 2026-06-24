Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Практическая магия 2 (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, Буллок, Кидман, трейлер

Трейлер фильма «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок — выход 11 сентября
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. представила большой трейлер фильма «Практическая магия 2». Продолжение знаменитой комедии выйдет в мировых кинотеатрах 11 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Вторая часть расскажет новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью.

К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»). В актёрский состав «Практической магии 2» также вошли Мэйси Уильямс («Игра престолов») и Ли Пейс («Хоббит»). Режиссёром выступила Сюзанна Бир («Отыграть назад»).

Материалы по теме
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android