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Вышла пятая глава игры Deltarune от автора Undertale

Вышла пятая глава игры Deltarune от автора Undertale
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24 июня состоялся релиз пятой главы Deltarune — пиксельного ролевого экшена от автора культовой Undertale Тоби Фокса. Продолжение уже доступно в Steam для всех владельцев игры.

Сюжет проекта происходит в мире, где монстры и люди сосуществуют вместе. Главным героем выступает Крис, который вместе со своей одноклассницей Сьюзи оказываются в параллельном измерении, чтобы стать легендарными героями.

Первая глава вышла ещё в 2018 году, а всего планируется семь эпизодов. По данным SteamDB, пиксельный экшен занял первое место среди самых популярных игр в Steam за 2025 год. С выходом пятой главы пиковый онлайн проекта составил более 281 тыс. игроков.

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