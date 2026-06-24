Вышла пятая глава игры Deltarune от автора Undertale

24 июня состоялся релиз пятой главы Deltarune — пиксельного ролевого экшена от автора культовой Undertale Тоби Фокса. Продолжение уже доступно в Steam для всех владельцев игры.

Сюжет проекта происходит в мире, где монстры и люди сосуществуют вместе. Главным героем выступает Крис, который вместе со своей одноклассницей Сьюзи оказываются в параллельном измерении, чтобы стать легендарными героями.

Первая глава вышла ещё в 2018 году, а всего планируется семь эпизодов. По данным SteamDB, пиксельный экшен занял первое место среди самых популярных игр в Steam за 2025 год. С выходом пятой главы пиковый онлайн проекта составил более 281 тыс. игроков.