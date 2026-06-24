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Зендея может сыграть в новом «Борне» вместо Мэтта Дэймона — инсайдер

Зендея может сыграть в новом «Борне» вместо Мэтта Дэймона — инсайдер
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Знаменитый инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что кинокомпания Universal Pictures готовит перезапуск серии боевиков «Джейсон Борн». По его данным, на роль главной героини претендует звезда «Эйфории» и «Человека-паука» Зендея.

Снайдер отметил, что актриса может заменить Мэтта Дэймона, который в предыдущих фильмах играл Джейсона Борна. Судя по информации инсайдера, предстоящий перезапуск расскажет о новом элитном агенте ЦРУ, которая займёт место центрального персонажа. В самой Universal Pictures пока не раскрывали подробности будущего фильма. Ранее глава кинокомпании отмечал, что авторы планируют выпускать больше фильмов и сериалов по «Борну».

Первая часть шпионской франшизы от Universal называлась «Идентификация Борна» и вышла в 2002 году. Главную роль сыграл Мэтт Дэймон, который продолжил воплощать знаменитого агента в последующих картинах. Всего лента получила три продолжения и спин-офф «Эволюция Борна». В 2016 году вышла последняя на данный момент часть серии — «Джейсон Борн». Картину приняли неоднозначно: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 55% свежести от критиков и столько же от зрителей.

О другом проекте с Зендеей:
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
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