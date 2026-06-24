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Axe вернулся в Dota 2 в виде робота

Axe вернулся в Dota 2 в виде робота
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Valve вернула Axe в пул героев в Dota 2 спустя два дня после удаления из матчмейкинга — теперь с изменённой моделью в механическом стиле.

Фото: sikle

В ночь на 23 июня Valve убрала Axe из всех режимов, кроме Captain's Mode. Вместо героя отображался плакат в стиле «Разыскивается». Возвращение оказалось недолгим — вскоре после появления робо-версии героя снова отключили из-за багов.

Датамайнер «Дота Степана» также обнаружил в файлах игры модель Bristleback в аналогичном механическом стиле. Аналитик Марк sikle Лерман ранее предположил, что Axe вернут в Dota 2 с новым обликом — возможно, герой появится в «Тёмном карнавале» в механическом виде.

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