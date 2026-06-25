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Сколько стоит гта 6 в турции пс5

Стала известна цена GTA 6 в Турции для PS5
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Rockstar Games запустила предзаказы Grand Theft Auto 6 в турецком PS Store, благодаря чему стали известны цены в этом регионе — он один из самых популярных для россиян из-за удобства пополнения. Раньше, правда, тут и цены были куда более выгодные. Сейчас же на фоне индийского PS Store здесь цена подороже.

  • Стандартное издание — 3999 лир (около 7000 рублей)
  • Ultimate Edition — 4999 лир (около 8800 рублей).
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GTA 6 выходит 19 ноября только на PS5 и Xbox Series. У игры будет перевод на русский язык (текст и субтитры). Про мультиплеер ничего не сообщается, однако он в том или ином виде ожидается, просто через какое-то время после релиза.

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