Стала известна цена GTA 6 в Турции для PS5

Rockstar Games запустила предзаказы Grand Theft Auto 6 в турецком PS Store, благодаря чему стали известны цены в этом регионе — он один из самых популярных для россиян из-за удобства пополнения. Раньше, правда, тут и цены были куда более выгодные. Сейчас же на фоне индийского PS Store здесь цена подороже.

Стандартное издание — 3999 лир (около 7000 рублей)

Ultimate Edition — 4999 лир (около 8800 рублей).

Материалы по теме Стала известна цена GTA 6 в Индии для PS5

GTA 6 выходит 19 ноября только на PS5 и Xbox Series. У игры будет перевод на русский язык (текст и субтитры). Про мультиплеер ничего не сообщается, однако он в том или ином виде ожидается, просто через какое-то время после релиза.