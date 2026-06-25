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Появились первые кадры мультфильма «Angry Birds в кино 3»

Появились первые кадры мультфильма «Angry Birds в кино 3»
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Издание People поделилось первыми кадрами третьей части мультфильма «Angry Birds в кино». На них можно увидеть главных героев картины.

Первые кадры мультфильма «Angry Birds в кино 3»

Фото: People

Фото: People

Фото: People

Фото: People

Постановщиком триквела выступит Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака).

Третья часть выйдет в зарубежный прокат 23 декабря. Франшиза стала популярной и влюбила в себя множество зрителей, как в своё время это сделали различные игры в серии Angry Birds.

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