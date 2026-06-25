В кинотеатрах состоялась премьера мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Картину уже можно посмотреть в большинство городов страны.

В ленте «Ни дня без подвига 3» богатырей вновь ждут различные приключения. В этот раз герои встретятся с герцогом из Парижа, вернут князю волшебную ель и разберутся в нюансах выдачи лицензий на колдовскую деятельность. А также займутся другими делами.

Производством мультсериала по традиции занимается студия «Мельница». В 2026 году по франшизе также выйдет полнометражный мультфильм «Три богатыря и Гуси-Лебеди» — премьера состоится 24 декабря.