В кинотеатрах состоялась премьера мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Картину уже можно посмотреть в большинство городов страны.
В ленте «Ни дня без подвига 3» богатырей вновь ждут различные приключения. В этот раз герои встретятся с герцогом из Парижа, вернут князю волшебную ель и разберутся в нюансах выдачи лицензий на колдовскую деятельность. А также займутся другими делами.
Производством мультсериала по традиции занимается студия «Мельница». В 2026 году по франшизе также выйдет полнометражный мультфильм «Три богатыря и Гуси-Лебеди» — премьера состоится 24 декабря.
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