Джейкоб Элорди и Дженна Ортега стали членами Академии искусств и наук

По данным Deadline, Джейкоб Элорди, Дженна Ортега и Билл Скарсгард стали членами Академии кинематографических искусств и наук. Звёзд выделили за то, что они отличились своим вкладом в кинематограф.

Среди других известных имён, впервые вступивших в организацию — Бенни Сафди, режиссёр фильма «Оружие» Зак Креггер, Матье Амальрик, Джемейн Клемент, Джон Бернтал, Сьюзи Эдди Иззард, Дженни Слейт, Стивен Фрай, Джош Гэд, Джулия Гарнер, Миа Гот, Симу Лю, Энтони Рамос и другие.

Ряды киноакадемии также пополнили операторы Евгения Александрова («Секретный агент»), Анна Патаракина («Пони»), монтажёр Дмитрий Комм («Мастер и Маргарита»).