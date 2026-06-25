Джейкоб Элорди и Дженна Ортега стали членами Академии искусств и наук
Поделиться
По данным Deadline, Джейкоб Элорди, Дженна Ортега и Билл Скарсгард стали членами Академии кинематографических искусств и наук. Звёзд выделили за то, что они отличились своим вкладом в кинематограф.
Среди других известных имён, впервые вступивших в организацию — Бенни Сафди, режиссёр фильма «Оружие» Зак Креггер, Матье Амальрик, Джемейн Клемент, Джон Бернтал, Сьюзи Эдди Иззард, Дженни Слейт, Стивен Фрай, Джош Гэд, Джулия Гарнер, Миа Гот, Симу Лю, Энтони Рамос и другие.
Ряды киноакадемии также пополнили операторы Евгения Александрова («Секретный агент»), Анна Патаракина («Пони»), монтажёр Дмитрий Комм («Мастер и Маргарита»).
Комментарии
- 25 июня 2026
-
09:27
-
08:44
-
08:09
-
07:33
-
07:18
-
07:12
-
00:05
- 24 июня 2026
-
23:11
-
21:33
-
20:59
-
20:45
-
20:05
-
19:27
-
19:13
-
19:04
-
18:38
-
18:12
-
17:51
-
17:31
-
17:05
-
16:58
-
16:34
-
16:19
-
15:48
-
15:21
-
15:15
-
15:06
-
14:53
-
14:29
-
14:06
-
13:53
-
13:48
-
13:40
-
13:35
-
13:28