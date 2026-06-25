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Фильм «Мстители: Финал» перевыпустят под названием «Мстители: Повтор финала»

Фильм «Мстители: Финал» перевыпустят под названием «Мстители: Повтор финала»
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СМИ, включая Deadline, раскрыли название перевыпуска фильма «Мстители: Финал» в зарубежном прокате. Лента выйдет под названием «Мстители: Повтор финала» (в оригинале Avengers: Endgame Encore).

В будущую версию картины попадут новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж ленты 2019 года. О каких сценах идёт речь, неизвестно. За рубежом «Повтор финала» выпустят 25 сентября.

Релиз проекта «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут картины «Мстители: Секретные войны», официальных деталей пока нет.

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