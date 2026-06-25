Диски с GTA 6 будут продавать в России от 10 тыс. рублей
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В «М.Видео» объявили, что будут продавать физические копии GTA 6. Цена стандартного издания составит 10 тыс. рублей. Притом в коробке не будет диска — внутрь положат лишь цифровой код загрузки игры.
Планирует ли ритейлер продавать ультимативное издание с бонусным контентом и косметическими предметами, пока неизвестно. Соответственно, не раскрывается и его цена.
Цена GTA 6 в США составляет $ 80, а ультимативного издания — $ 100. Предзаказы, кстати, уже открыты во всех регионах. Игру можно купить, её предзагрузка стартует 12 ноября, а релиз состоится 19 ноября только на PS5 и Xbox Series. Про ПК-версию Rockstar ничего не сообщается.
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