Из App Store удалили «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие приложения

Судя по всему, Apple удалила из App Store ряд российских приложений, поскольку они пропали из магазина. В поисковике их тоже нельзя найти.

Речь про «ВКонтакте», а также «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Music», «ВКЗнакомства», «Дзен», «Одноклассники», Skillbox и ещё другие приложения. В VK заявили, что удаления её мобильных решений произошло без предупреждения.

Компания Apple без предупреждений и объяснения причин удалила приложения VK из App Store. Приложения Группы VK недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

Загруженные приложения продолжат работать без ограничений, но установить их пока нельзя.