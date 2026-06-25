Мультфильм «История игрушек 5» вышел в кинотеатрах России

18 июня состоялась мировая премьера мультфильма «История игрушек 5» — пятой части знаменитой франшизы. Спустя семь дней после запуска в СНГ лента также появилась в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции фильм добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей картина доберётся в субботу, 27 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права принадлежат Pixar.

«История игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Режиссёром и сценаристом «Истории игрушек 5» выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс») и Тим Аллен («В поисках галактики»). Лента получила относительно высокие, но при этом самые низкие оценки во всей серии.