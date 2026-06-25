«Переходите на Android». Дмитрий Песков — об удалении VK и «Одноклассников» из App Store

25 июня Apple удалила из App Store ряд российских приложений, поскольку они пропали из сервиса. Теперь в официальном магазине на iPhone больше нельзя найти и загрузить «ВКонтакте», а также «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Music», «ВКЗнакомства», «Дзен», «Одноклассники» и другие приложения компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. Чиновник предложил сразу несколько решений проблемы, которые связаны с полным отказом от устройств Apple.

Для тех, кто активно пользуется сервисами, всегда есть моментальное решение — перейдите на Android, перейдите на наши системы и пользуйтесь своими любимыми сервисами.

Это уже не первое удаление российских приложений из App Store. С 2022 года корпорация удаляет программы российских банков, а недавно из магазина пропал мессенджер «Макс».