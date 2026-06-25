Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Паша (2026) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер онлайн

Большой трейлер сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым — премьера 10 июля
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил большой трейлер сериала «Паша». Драматическая картина с Аскаром Ильясовым стартует уже 10 июля на стриминге.

Видео доступно во VK-канале «Амедиатека». Права на видео принадлежат «Амедиатека».

Сериал расскажет историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.

Главные роли в проекте сыграли Аскар Ильясов («Паралимпиец»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Татьяна Догилева («Последний богатырь. Наследие»), Сергей Соцердотский («Просточеловек») и другие актёры. Режиссёрами и авторами сценария сериала стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»).

Материалы по теме
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android