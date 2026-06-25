Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга про НЛО вышел в кинотеатрах России

12 июня состоялась мировая премьера фильма «День разоблачения». Фантастическая картина уже доступна для просмотра в кинотеатрах зарубежных стран. Спустя неделю после запуска в странах СНГ лента вышла и в России.

По традиции боевик добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей картина доберётся в субботу, 27 июня.

Проект рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Режиссёром «Дня разоблачения» выступил культовый постановщик Стивен Спилберг («Челюсти»). Композитором картины стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и Стивена Спилберга.