Начались съёмки психологической драмы «Год ноль» со Степаном Белозёровым

Студия «Видеопрокат» объявила о старте производства фильма «Год ноль». Съёмки психологической драмы займут несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2027 году.

Картина расскажет историю велокурьера и несостоявшегося художника, годами живущего в плену собственной тьмы. После смерти любимой бабушки он отправляется в путешествие через свои страхи и воспоминания, чтобы заново обрести смысл жизни и помочь другому потерянному человеку выйти из тени.

Главные роли в ленте сыграют Степан Белозёров («Лёд 3»), Полина Ауг («Мастер и Маргарита»), Давид Сократян («Любовь Советского Союза») и другие актёры. Режиссером картины выступит Александр Берёзкин.