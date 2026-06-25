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Миницифры обратилось в ФАС из-за удаления российских приложений из App Store

Миницифры обратилось в ФАС из-за удаления российских приложений из App Store
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Минцифры РФ обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что Apple удалила российские приложения из App Store, чтобы проявить недобросовестную конкуренцию. Минцифры попросило ФАС провести проверку компании в связи с тем, что она не выполняет требования законодательства о предустановки российского магазина приложений на iPhone.

Компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах. Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты.

Ряд российских приложений был удалён из App Store 25 июня. В список сервисов вошли «ВКонтакте», «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Music», «ВКЗнакомства», «Дзен», «Одноклассники», Skillbox и другие платформы.

Об удалении российских приложений из App Store:
Из App Store удалили «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие приложения
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