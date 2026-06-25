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Аарон Тейлор-Джонсон — на первом кадре хоррора «Оборотень» от автора «Носферату»

Аарон Тейлор-Джонсон — на первом кадре хоррора «Оборотень» от автора «Носферату»
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Издание Esquire представило первый кадр фильма «Оборотень». На нём показан актёр Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), который идёт по мрачному лесу вместе с тремя собаками.

Фото: Esquire/Focus Features

Журналисты также взяли интервью у режиссёра предстоящего фильма Роберта Эггерса («Носферату»). Он раскрыл некоторые детали сюжета. Действие ленты развернётся в Англии XIII века, а главным героем выступит фермер, который страдает от страшного проклятия и хочет найти спасение через любовь.

Премьера «Оборотня» в мировом прокате состоится 25 декабря. Главные роли, помимо Аарона Тейлора-Джонсона, исполнили Лили Роуз-Депп («Король Англии»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и другие артисты.

О другом популярном хорроре:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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