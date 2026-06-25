В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на тысячи игр

25 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками.

Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на летней распродаже в Steam

Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 9 июля. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.