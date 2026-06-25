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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Трудная» с Кирой Медведевой

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Трудная» с Кирой Медведевой
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В онлайн-кинотеатре Kion сообщил о старте съёмок второго сезона сериала «Трудная». Дата выхода продолжения с подзаголовком «Неприкасаемая» пока неизвестна.

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Сюжет проекта рассказывает о Владе, которая устраивается работать в бар после выхода из тюрьмы. Внезапное убийство заставляет её бороться за свою жизнь, ведь она стала подозреваемой. В будущих эпизодах героиня продолжит добиваться счастья, помогая девушкам в центре «Сестрёнки». Она попытается выяснить тайну исчезновения своей знакомой Елены.

Главные роли вновь сыграют Глеб Калюжный («Красный шёлк»), Кира Медведева («Шеф»), Аристарх Венес («Водоворот»), Виктория Корлякова («Минута тишины») и другие актёры. Режиссёром выступает Оксана Барковская, автор первого сезона.

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