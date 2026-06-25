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Аниме-фильм «Инициал Ди: Третья стадия» про гонки выйдет в России 16 июля — трейлер

Аниме-фильм «Инициал Ди: Третья стадия» про гонки выйдет в России 16 июля — трейлер
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Кинокомпания Пионер и студия DEEP объявили о выходе аниме-фильма «Инициал Ди: Третья стадия» в России. Премьера ленты в российском прокате состоится 16 июля.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Кинокомпании Пионер/Studio Deen

Проект основан на манге Сюити Сигэно и рассказывает о молодом водителе Такуми Фудзиваре. Он с детства помогает отцу доставлять тофу на Toyota. За годы вождения он становится профессиональным гонщиком. Накануне окончания школы герой становится частью команды Project D, чтобы принять участие в гонках.

Фильм «Инициал Ди: Третья стадия» вышел в японский прокат ещё в январе 2001 года и стал популярен по всему миру. Оригинальная манга под названием Initial D получила множество экранизаций, включая аниме-сериалы, которые популяризировали дрифт во многих странах. Полнометражную картину выпустят в России в русском дубляже.

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