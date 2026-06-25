Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер триллера «Похищение» от режиссёра «Оффлайна» — премьера скоро

Вышел тизер триллера «Похищение» от режиссёра «Оффлайна» — премьера скоро
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер сериала «Похищение». Детективный триллер выйдет на стриминге уже скоро, точную дату релиза авторы назовут позже.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет шоу расскажет о капитане МВД Аглае и следователе Всеволоде, которые распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижёра. Ребёнок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают все члены семьи, и следователь не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методы Косинского, но тем не менее становится его лучшей ученицей.

Главные роли в проекте сыграли Марина Васильева («Нелюбовь»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи»), Артур Ваха («Бакенбарды») и другие актёры. Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).

Материалы по теме
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android