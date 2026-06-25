В России оштрафовали Apple на 500 тысяч рублей после удаления VK из App Store

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Apple признали виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено статьёй «повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет. При этом не уточняется, за какое именно действие оштрафовали компанию.

Ранее стало известно, что Apple удалила несколько российских приложений из цифрового магазина App Store. В список сервисов вошли «ВКонтакте», «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Music», «ВКЗнакомства», «Дзен», «Одноклассники», Skillbox и другие платформы. После этого Минцифры обратилось в ФАС, чтобы ведомство проверило компанию.