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Apple резко подняла цены на ноутбуки MacBook и планшеты iPad

Apple резко подняла цены на ноутбуки MacBook и планшеты iPad
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Компания Apple объявила о резком повышении цен на свою продукцию. Корпорация заметно поднимет стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков. Всему виной кризис памяти, из-за которого стремительно дорожает электроника по всему миру.

Так, недавний бюджетный ноутбук MacBook Neo подорожал до $ 699 (53 000 рублей), флагманский ноутбук MacBook Pro теперь стоит $ 1999 (150 000 рублей), а бюджетный iPad Air — $ 749 (56 000 рублей). При этом на iPhone цены остались прежние, но и они могут измениться в ближайшее время.

Новые цены на ноутбуки и планшеты Apple

  • MacBook Neo — $ 699 (было $ 599)
  • MacBook Air на 512 ГБ — $ 1299 (было $ 1099)
  • MacBook Pro на 1 ТБ — $ 1999 ($ 1699)
  • iPad Air на 128 ГБ — $ 749 ($ 599)
  • iPad Pro Wifi на 256 ГБ — $ 1199 ($ 999).
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