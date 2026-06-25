Трейлер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф — выход 16 июля

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Ястреб». Первый сезон комедийного шоу выйдет в онлайн-кинотеатре уже 16 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект расскажет о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается.

Главную роль сыграл комедийный актёр Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»). Он также выступил одним из продюсеров проекта. Вместе с ним в сериале сыграли Молли Шеннон («Ночь в Роксбери»), Джимми Татро («Американский вандал»), Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский») и другие актёры.