Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По «Абсолютному Бэтмену» про бедного Брюса Уэйна выпустят мультсериал

По «Абсолютному Бэтмену» про бедного Брюса Уэйна выпустят мультсериал
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. Animation сообщила, что в работу запущен мультсериал по знаменитой комикс-серии «Абсолютный Бэтмен». Дата выхода анимационного проекта пока неизвестна.

Сериал выступит экранизацией одноимённой комикс-серии, стартовавшей в 2024 году. В оригинальном произведении рассказывается об альтернативном Брюсе Уэйне, выросшем в небогатой семье и ставшем свидетелем гибели отца. Он становится более брутальной версией Бэтмена, который хочет восстановить справедливость в Готэме.

Шоураннером предстоящего мультсериала выступит Скотт Снайдер — сценарист оригинального комикса «Абсолютный Бэтмен». В Warner Bros. также начали разработку мультсериала «Джокер: Бунт смеха», который ищет убийц Брюса Уэйна.

О другом популярном сериале:
«Очень странные дела» на пенсии: почему мистический сериал «Городок» нужно смотреть
«Очень странные дела» на пенсии: почему мистический сериал «Городок» нужно смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android