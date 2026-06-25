По «Абсолютному Бэтмену» про бедного Брюса Уэйна выпустят мультсериал

Кинокомпания Warner Bros. Animation сообщила, что в работу запущен мультсериал по знаменитой комикс-серии «Абсолютный Бэтмен». Дата выхода анимационного проекта пока неизвестна.

Сериал выступит экранизацией одноимённой комикс-серии, стартовавшей в 2024 году. В оригинальном произведении рассказывается об альтернативном Брюсе Уэйне, выросшем в небогатой семье и ставшем свидетелем гибели отца. Он становится более брутальной версией Бэтмена, который хочет восстановить справедливость в Готэме.

Шоураннером предстоящего мультсериала выступит Скотт Снайдер — сценарист оригинального комикса «Абсолютный Бэтмен». В Warner Bros. также начали разработку мультсериала «Джокер: Бунт смеха», который ищет убийц Брюса Уэйна.