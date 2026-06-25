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Сайт ФИФА взломал хакер — он мог управлять трансляциями и статистикой

Сайт ФИФА взломал хакер — он мог управлять трансляциями и статистикой
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Хакер под ником BobDaHacker заявил, что смог взломать официальный сайт чемпионата мира по футболу ФИФА. Пользователь сумел выявить уязвимость портала и опубликовал об этом статью в своём блоге.

По словам хакера, он обнаружил баг во внутренних системах ФИФА, из-за чего получил полный доступ к панели управлениям стримингом. Благодаря этому он мог управлять камерами в реальном времени, а также менять статистику матчей и счёт. BobDaHacker отметил, что мошенники могли бы захватить все трансляции, если бы он не нашёл уязвимость.

Один злоумышленник мог бы одновременно захватить все камеры. Злоумышленник мог бы разыграть весь чемпионат мира по футболу ФИФА.

Пользователь также рассказал, что сама ФИФА в итоге устранила баг после его публикации. При этом никто из владельцев сайта не связался с ним и не поблагодарил.

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