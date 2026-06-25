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Team Spirit вышла на The International 2026 по Dota 2

Team Spirit вышла на The International 2026 по Dota 2
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Российский состав Team Spirit по Dota 2 примет участие в чемпионате мира The International 2026 в Шанхае. Двукратные победители «Инта» первыми прошли квалификацию в Европе.

В решающем матче «драконы» победили Nigma Galaxy со счётом 2:1. Ещё один участник TI15 определится сегодня, 25 июня, в матче между PARIVISION и Virtus.pro.

Dota 2. The International 2026 — Европа . Раунд 3 (верхняя сетка)
25 июня 2026, четверг. 14:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Nigma Galaxy

Состав Team Spirit по Dota 2

  • Илья Yatoro Мулярчук
  • Денис Larl Сигитов
  • Магомед Collapse Халилов
  • Алексей not me Космынин
  • Александр rue Филин

Прямые инвайты в Шанхай получили Liquid, Tundra, Falcons, BetBoom, Aurora, Yandex и Xtreme.

Team Spirit дважды побеждала на The International — в 2021 и в 2023 годах.

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