Team Spirit вышла на The International 2026 по Dota 2
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Российский состав Team Spirit по Dota 2 примет участие в чемпионате мира The International 2026 в Шанхае. Двукратные победители «Инта» первыми прошли квалификацию в Европе.
В решающем матче «драконы» победили Nigma Galaxy со счётом 2:1. Ещё один участник TI15 определится сегодня, 25 июня, в матче между PARIVISION и Virtus.pro.
Dota 2. The International 2026 — Европа . Раунд 3 (верхняя сетка)
25 июня 2026, четверг. 14:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Nigma Galaxy
Состав Team Spirit по Dota 2
- Илья Yatoro Мулярчук
- Денис Larl Сигитов
- Магомед Collapse Халилов
- Алексей not me Космынин
- Александр rue Филин
Прямые инвайты в Шанхай получили Liquid, Tundra, Falcons, BetBoom, Aurora, Yandex и Xtreme.
Team Spirit дважды побеждала на The International — в 2021 и в 2023 годах.
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