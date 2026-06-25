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Apple раскрыла причины удаления приложений VK из App Store

Apple раскрыла причины удаления приложений VK из App Store
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Компания Apple раскрыла причину удаления российских приложений из App Store. Владельцы цифрового магазина удалили сервисы VK в «соответствии с правилами соблюдения сакнций».

При этом в Apple не уточнили, о каких ограничительных мерах идёт речь. При этом официально компания VK не находится под какими-либо санкциями от Евросоюза и США. Ранее Минцифры обратилось в ФАС, чтобы ведомство проверило Apple в связи с несоблюдением российского законодательства.

Ряд российских приложений компании VK удалили из цифрового магазина App Store 25 июня. В список сервисов вошли «ВКонтакте», «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Music», «ВКЗнакомства», «Дзен», «Одноклассники», Skillbox и другие платформы.

Об удалении приложений из App Store:
Из App Store удалили «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие приложения
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