Apple раскрыла причины удаления приложений VK из App Store

Компания Apple раскрыла причину удаления российских приложений из App Store. Владельцы цифрового магазина удалили сервисы VK в «соответствии с правилами соблюдения сакнций».

При этом в Apple не уточнили, о каких ограничительных мерах идёт речь. При этом официально компания VK не находится под какими-либо санкциями от Евросоюза и США. Ранее Минцифры обратилось в ФАС, чтобы ведомство проверило Apple в связи с несоблюдением российского законодательства.

Ряд российских приложений компании VK удалили из цифрового магазина App Store 25 июня. В список сервисов вошли «ВКонтакте», «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Music», «ВКЗнакомства», «Дзен», «Одноклассники», Skillbox и другие платформы.