Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер боевика «До последнего грамма» с Расселом Кроу — выход в России 22 октября

Трейлер боевика «До последнего грамма» с Расселом Кроу — выход в России 22 октября
Комментарии

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма The Weight («До последнего грамма»). Премьера боевика в мировом прокате состоится 18 сентября. Лента также официально выйдет в России с 22 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Действие картины развернётся в 1930-х годах. Главными героями выступят тюремные заключённые, которым предлагают выйти на свободу. Для этого они должны будут пронести слитки золота в качестве контрабанды.

Главные роли исполнили Рассел Кроу («Гладиатор»), Итан Хоук («Перед рассветом»), Лукас Тоннесен («Мистериум. Начало»), Джулия Джонс («Ветреная река») и другие актёры. Режиссёром выступил Падрик Маккинли — один из постановщиков сериала «Королевство».

О другом популярном фильме:
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android