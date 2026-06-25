Трейлер боевика «До последнего грамма» с Расселом Кроу — выход в России 22 октября

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма The Weight («До последнего грамма»). Премьера боевика в мировом прокате состоится 18 сентября. Лента также официально выйдет в России с 22 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Действие картины развернётся в 1930-х годах. Главными героями выступят тюремные заключённые, которым предлагают выйти на свободу. Для этого они должны будут пронести слитки золота в качестве контрабанды.

Главные роли исполнили Рассел Кроу («Гладиатор»), Итан Хоук («Перед рассветом»), Лукас Тоннесен («Мистериум. Начало»), Джулия Джонс («Ветреная река») и другие актёры. Режиссёром выступил Падрик Маккинли — один из постановщиков сериала «Королевство».