«Достойное прощание»: критики высоко оценили пятый, финальный сезон сериала «Медведь»

25 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Медведь» — финальных эпизодов популярного шоу. Многие критики уже посмотрели продолжение и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 100% свежести.

Таким образом, завершающие эпизоды получили самую высокую оценку, на уровне первого сезона шоу. Критики хвалят авторов за то, что они смогли достойно попрощаться с главными героями, сделав их истории максимально трогательными. Обозреватели отдельно хвалят актёров, которые смогли продемонстрировать отличные работы. Некоторые отмечают, что пятый сезон гораздо менее интересный, чем предыдущий, но по прежнему способен показать необычную историю.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про финальный сезон сериала «Медведь»:

Пятый и заключительный сезон — достойное прощание с этими неожиданными товарищами. Возможно, он и не достигает той накалённой атмосферы, которая царила в лучшие годы сериала, но это достойное завершение.

Могу лишь сказать, что «Медведь» — это в конечном счёте сериал о надежде перед лицом непреодолимых трудностей, депрессии, гнева, травмы и горя.

В пятом сезоне создатели постарались довести сериал до совершенства. Финальный сезон не оставляет неприятного осадка, а это всё, чего можно желать.

Финал сериала «Медведь» принесёт удовольствие. Даже если сериал не использует каждую секунду своего заключительного эпизода, это был триумф телевидения. К моменту завершения он оставляет после себя неизгладимое наследие.

Хотя шоу «Медведь» уже не такое, как раньше, оно по-прежнему наполнено захватывающей, живой энергией.

Пятый сезон сериала «Медведь» продолжает историю шеф-повара Кармена Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. События пятого сезона развернутся после того, как Кармен уходит из ресторанного бизнеса, оставив заведение в руках своих бывших коллег.