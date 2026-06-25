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Консоли Xbox Series сильно подорожают — уже в третий раз

Консоли Xbox Series сильно подорожают — уже в третий раз
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Компания Microsoft заявила о повышении стоимости консолей Xbox Series. Цены вырастут в США уже с 1 августа.

Так, Xbox Series S с памятью на 512 гигабайт будет продаваться за $ 500, а на один терабайт — $ 600. Стоимость Xbox Series X без дисковода вырастет до $ 750, а версии на один терабайт — до $ 800. При этом консоли с двумя терабайтами памяти вовсе снимут с продаж.

В Microsoft заявили, что причиной взлёта цен стало подорожание памяти и накопителей. К 2027 году производители ожидают более сильный кризис. Компания уже в третий раз повышает цены на консоли в США. Предыдущее увеличение стоимости произошло в октябре 2025 года, а до этого — в мае.

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