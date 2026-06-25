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Broky покинул FaZe Clan по Counter-Strike 2

Broky покинул FaZe Clan по Counter-Strike 2
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Киберспортивная организация FaZe Clan сообщила, что снайпер Хельвийс broky Сауканц покинул состав по Counter-Strike 2.

Сауканц присоединился к составу в мае 2025 года. За всё время пребывания в клубе его рейтинг составил 1,02.

В 2026 году FaZe Clan потеряла свои позиции и впервые за историю организации не попала на мэйджор. Впоследствии команду покинул капитан Финн karrigan Андерсен, который перешёл в Team Falcons, что привело к чемпионству на IEM Cologne Major 2026.

Кто заменит broky, пока неизвестно. Инсайдеры сообщили, что на его место может прийти Антонио MartinezSa Мартинез из Gentle Mates.

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