Второй сезон сериала «Газета» по культовому «Офису» выйдет 9 сентября — первые кадры

Стриминговый сервис Peacock раскрыл дату премьеры второго сезона сериала «Газета». Продолжение спин-оффа культового шоу «Офис» выйдет 9 сентября. Авторы также представили первые кадры из предстоящих эпизодов.

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Сериал рассказывает об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы «Офиса». Первый сезон вышел в сентябре 2025 года. Проект высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 85% свежести от обозревателей и 70% — от зрителей.