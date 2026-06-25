Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Газета» по культовому «Офису» выйдет 9 сентября — первые кадры

Второй сезон сериала «Газета» по культовому «Офису» выйдет 9 сентября — первые кадры
Комментарии

Стриминговый сервис Peacock раскрыл дату премьеры второго сезона сериала «Газета». Продолжение спин-оффа культового шоу «Офис» выйдет 9 сентября. Авторы также представили первые кадры из предстоящих эпизодов.

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Сериал рассказывает об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы «Офиса». Первый сезон вышел в сентябре 2025 года. Проект высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 85% свежести от обозревателей и 70% — от зрителей.

О другом популярном сериале:
Третий сезон «Дома дракона» вернулся с лучшим эпизодом в истории сериала
Третий сезон «Дома дракона» вернулся с лучшим эпизодом в истории сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android