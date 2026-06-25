Российская PARIVISION прошла на The International 2026 по Dota 2

PARIVISION одолела Virtus.pro в верхней сетке закрытой европейской квалификации на The International 2026 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1 — команда Владимира No[o]ne Миненко забрала слот на главный турнир года.
На первой карте PARIVISION уступала 16 тысяч по золоту, но сумела отыграть разрыв и забрать игру. На решающей карте Алан Satanic Галлямов на Meepo завершил матч со статистикой 7-2-4, а No[o]ne дважды за серию сыграл на мидовом Earth Spirit с общим K/D/A 16-3-23.
Virtus.pro продолжит выступление в нижней сетке, где сразится за оставшиеся слоты. Закрытый отбор на The International 2026 для Европы проходит с 21 по 28 июня — 16 команд разыгрывают четыре путёвки на основную часть турнира. TI15 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.