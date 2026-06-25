Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Осёл» про Осла из «Шрека» выйдет летом 2028 года

Мультфильм «Осёл» про Осла из «Шрека» выйдет летом 2028 года
Комментарии

Киностудия Dreamworks анонсировала новый проект по вселенной «Шрека». Следующий мультфильм франшизы получил название «Осёл» — он выйдет в мировых кинотеатрах 30 июня 2028 года.

Будущий анимационный фильм станет приквелом оригинального «Шрека». Он расскажет историю Осла, верного друга зелёного огра, ещё до их встречи в первой части. Производство ленты стартовало совсем недавно, к главной роли вернётся Эдди Мёрфи.

Таким образом, в Dreamworks сейчас работают сразу над тремя мультфильмами сразу. Первый из них — «Шрек 5» — выйдет 30 июня 2027 года, через год появится «Осёл», а где-то между ними должна состояться премьера «Дикого робота 2».

Материалы по теме
Фото
Героев из трейлера «Шрека 5» сравнили с персонажами из первой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android