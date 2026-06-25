В Dota 2 стартовал ивент «Тёмный карнавал» — первый акт доступен бесплатно

Valve выпустила масштабное событие «Тёмный карнавал» в Dota 2. Первый акт под названием «Ночной побег» доступен всем игрокам бесплатно. По формату ивент напоминает «Павшую корону» 2024 года — сюжетное PvE-событие с прогрессией, наградами и озвученными диалогами.

В «Ночном побеге» Legion Commander и Прохвостка пытаются выбраться из поезда Магистра манежа, заполненного роботами-автоматонами. Продвижение по вагонам открывается за билеты, которые начисляются за обычные матчи в Dota 2.

Вместе с ивентом вышли пять личностей-автоматонов — механические версии Axe, Oracle, Legion Commander, Morphling и Bristleback с новыми анимациями, эффектами и иконками. Каждая личность стоит $ 14,99. Также доступна сокровищница с 15 тематическими наборами и четыре набора, которые можно получить только через прохождение сюжета.

Платный «Комплект тайных комнат» за $ 14,99 открывает доступ к побочным историям и дополнительным наградам. Событие разделено на несколько актов — сроки выхода следующих частей пока не объявлены.