Состоялась мировая премьера филмьа «Супергёрл»
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В кинотеатрах всего мира состоялась премьера фильма «Супергёрл». В Росии картину пока не покажут, поскольку Warner Bros. приостановила деятельность в стране.
Проект рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.
Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена он воплотит на экране бессмертного охотника за головами Лобо. Режиссёром ленты выступил Крэйг Гиллеспи («Круэлла»).
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