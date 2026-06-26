Состоялась мировая премьера филмьа «Супергёрл»

В кинотеатрах всего мира состоялась премьера фильма «Супергёрл». В Росии картину пока не покажут, поскольку Warner Bros. приостановила деятельность в стране.

Проект рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена он воплотит на экране бессмертного охотника за головами Лобо. Режиссёром ленты выступил Крэйг Гиллеспи («Круэлла»).