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Появился официальный логотип фильма «Оборотень» от автора «Носферату» Роберта Эггерса

Появился официальный логотип фильма «Оборотень» от автора «Носферату» Роберта Эггерса
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В Сети появился официальный логотип фильма «Оборотень» от автора «Носферату» Роберта Эггерса. На нём красуется название картины в своём фирменныом стиле.

Фото: Universal Pictures

Действие картины развернётся в Англии XIII века. Зрителей ожидает новый взгляд на историю про человека, который превращается в волка. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

У «Оборотня» звёздный актёрский состав: Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), Лили Роуз-Депп («Король Англии»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и другие артисты.

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