Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 6 млн копий

Warhorse объявила, что тираж Kingdom Come: Deliverance 2 превысил 6 млн копий. О тираже в 5 млн копий сообщалось в феврале этого года. То есть дополнительный миллион удалось реализовать за четыре месяца.

Как именно весь тираж распределился между платформами, не говорят. Неизвестно и то, сколько составили продажи DLC. Возможно, информацию об этом раскроют позже.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. За это время для проекта выпустили три полноценных сюжетных дополнения. Релиз финального DLC о монастыре состоялся 11 ноября 2025 года, и на этом поддержка игры завершилась.