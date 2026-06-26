«Не брали телефон в руки»: Хью Джекман — о съёмках «Смерти Робин Гуда»

Хью Джекман рассказал, что во время съёмок фильма «Смерть Робин Гуда» в Северной Ирландии он взял за правило не пользоваться телефоном.

У нас было небольшое правило: мы не брали в руки телефоны, когда выходили из гримёрки, потому что мы посещали такие завораживающие места.

Картина рассказывает об уже пожилом и тяжелораненом известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним и вылечивать раны.

В ленте также сыграли Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп. Режиссёром и сценаристом картины выступил Майкл Сарноски, известный по приквелу «Тихого места» и картине «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.